Gaeta.it - I giovani e i prodotti freschi: tra convenienza e false credenze sui conservanti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’interesse deiper iortofrutticoli, come insalate e zuppe pronte, è sotto i riflettori. Un’indagine condotta da AstraRicerche per il GruppoOrtofrutticoli di IV Gamma di Unione Italiana Food rivela chiaramente le preferenze e le incertezze di questa fascia d’età. Un aspetto cruciale è la mancanza di conoscenza sulle modalità di conservazione e sulle caratteristiche di questi alimenti. Pur apprezzandoli per la loro praticità e salubrità, moltinon riescono a distinguere fatti e miti.La conoscenza deidi IV gamma tra iDall’indagine emerge un dato preoccupante riguardante la familiarità deicon la definizione di IV gamma. Ben il 47% dei partecipanti non ha mai sentito parlare di questa dicitura, mentre il 37% l’ha sentita ma non ne conosce il significato.