Grecia affonda barcone al largo di Samos | sei bambini e due donne morte nel naufragio

Uncon a bordo non meno di 50 persone è naufragato inaldell’isola di Somos portando giù con se seie duemigranti. Le operazioni i soccorso sono rese più difficili dal maltempo, caratterizzato soprattutto da forte vento. La Guardia Costiera è riuscita a mettere in salvo 36 persone, mentre altre tre sono state recuperate dopo esser riuscite a raggiungere la costa rocciosa dell’isola. Laha visto un aumento della pressione migratoria nell’ultimo anno. Secondo i dati diffusi dal ministero della Migrazione, è cresciuto del 25 per cento il numero di persone migranti in fuga dalla guerra e dalla povertà e un 30% del flusso di persone verso l’arcipelago del Dodecaneso e il Mar Egeo sud-orientale, come riportano i dati di novembre.L'articoloaldi: seie duenelproviene da Open.