Gli italiani brindano con lo champagne

Tra glie loc’è un’ormai lunga storia d’amore (reciproca). A dispetto di un certo nazionalismo enogastronomico, milanesi, romani e veneziani sono uniti nel culto dell’abate dom Pérignon e del vino che (non) ha inventato. In fondo, quando si tratta di celebrare un evento, di impressionare gli amici oppure di conquistare una donna, sia il commendator Zampetti sia Ivano e Jessica cedono al fascino delle “bollicine” di Reims.Ormai da anni l’Italia è stabilmente il quinto o sesto mercato forestiero per lo, per un giro d’affari assestato tra 200 e 250 milioni di euro l’anno.A una condizione, però. Una condizione che può sembrare banale ma che non lo è, nella patria dei più grandi risparmiatori del pianeta: che il portafogli sia ben riempito. Basta osservare i dati, infatti, per constatare una stretta correlazione tra l’andamento dell’economia nazionale e le richieste del più blasonato spumante transalpino.