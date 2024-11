Quotidiano.net - Giorgio Tesi Group: "Sostenibili, trasparenti e responsabili"

IN PRINCIPIO, era un podere nelle campagne pistoiesi. Quattro ettari destinati alle colture vivaistiche. Cinquant’anni e una generazione dopo l’identikit è mutato, prova di una scommessa che ha avuto ragione d’esser giocata: 500 ettari di produzione tra piena terra, colture in contenitore e protette, quattro filiali in Italia (due in provincia di Grosseto, una in provincia di Cremona e un’ultima a San Benedetto del Tronto). ’The future is green’, recita il claim di, azienda con quartier generale a Pistoia e leader del settore vivaistico. Ma qui è il presente ad essere già di un verde che definire scintillante non è azzardo: 1.500 varietà di piante coltivate, esportazioni in 60 Paesi del mondo, 250 dipendenti con dato in aumento. Ma c’è molto di più. Perché i numeri pur se immediati finiscono per non rappresentare ciò che è il focus del fare impresa: essere