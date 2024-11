Inter-news.it - Ghoulam: «In Italia tutto dipenderà dai calendari e dalle coppe europee»

L'ex giocatore del Napoli, Faouzi, ha parlato nel post-partita di Lazio-Bologna. Tra i tanti temi toccati, anche un passaggio sulla corsa scudetto. SPECIALE – Faouzi, seduto al tavolo del "Club" su Sky Sport, ha parlato anche della corsa scudetto dell'Inter e del suo ex Napoli. Queste le sue parole: «Scudetto inaspettato? Un anno un po' speciale, un qualcosa di particolare. L'abbiamo visto anche in Premier con il Leicester nel 2016, indaie ancor di più, si dovrà capire dove arriveranno nelle. Quello inciderà sul campionato. Conte sta facendo bene a Napoli, sono felice di vedere questa classifica. Le squadre in testa, o hanno dato continuità ad un allenatore o che stanno crescendo con un grande valore come gruppo».