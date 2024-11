Anteprima24.it - FOTO/ Antonella, Elisa, perchè non si muoia mai più di violenza

Tempo di lettura: 3 minutiLe immagini dell’uccisione diRusso, per mano del compagno della madre, quelle diAffinita, freddata con un colpo di pistola al petto dal marito, ed ancora il martirio delle due sorelle di Aiello del Sabato tenute segregate dai genitori, sino alla follia di Corso Europa, dove un uomo prese a martellate la sua ex e poi si rifugiò in un’attività commerciale per sfuggire alla cattura.Storie di, di morte, di salvezza fisica ma conseguenze psicologiche gravissime, quelle proiettate nella location del Teatro Gesualdo di Avellino in occasione Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne.Così la Prefettura di Avellino, di concerto con Procura della Repubblica, Questura, comando provinciale di Carabinieri, comando provinciale della Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Provinciale hanno voluto celebrare la data del 25 novembre, aprendo la porta agli studenti irpini facendo ascoltare loro le testimonianze dirette di chi è riuscito a sfuggire alla morte o dei familiari che si trovano a racconare l’omicidio di un congiunto, come ha fatto la sorella di, Milena Russo,Il procuratore della Repubblica Domenico Airoma ha illustrato il caso della piccola Fortuna di Caivano che ha personalmente seguito all’epoca dei fatti, mentre il Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso e come lei, il Provveditore Fiorella Pagliuca, con la voce rotta dall’emozione hanno spronato le giovani studentesse, ma non solo, ad avere il coraggio di non sottomettersi mai a nessun abuso, che sia fisico o anche solo verbale.