Egitto imbarcazione affonda nel Mar Rosso | a bordo 31 turisti

Un’con a45 persone, tra cui 31di 14 nazionalità differenti, èta nel Marnella mattinata del 25 novembre. Si tratta della Sea Story, lunga 44 metri e partita alle 5.30 locali dal porto di Marsa Alam per un’immersione a largo della costa prevista fino al 29 novembre con rientro a Hurghada Marina. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, mentre sono in corso le operazioni di recupero dei passeggeri: 17 al momento i dispersi. Secondo la Bbc, le autorità locali hanno tratto in salvo 28 persone, di cui 16 già trasportate in aereo in ospedale per ricevere cure mediche. Altri sopravvissuti sono stati messi in sicurezza sul posto in attesa dell’arrivo della fregata Al-Fatih che li porterà in un luogo sicuro. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano italiani coinvolti.