Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Udinese 0-0: il tiro-cross di Colombo pizzica la traversa LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Toscani e bianconeri si affrontano nel primo monday night della tredicesima giornata del campionato diAIn un turno dove i big match Milan-Juve (0-0) e Napoli-Roma (1-0) hanno regalato pochissime emozioni, a dare spettacolo sono state le solite Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio che stanno rendendo ancora più avvincente la corsa scudetto. Anche la lotta per non retrocedere alla luce dei risultati del weekend si fa sempre più intricata, coinvolgendo anche squadre inaspettate, come i giallorossi di Claudio Ranieri. Abbastanza lontani, invece, dalla zona rossa,si affrontano nel primo monday night della tredicesima giornata.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itReduci da tre sconfitte consecutive, i bianconeri friulani proveranno a rialzare la testa, stimolati anche dalla possibilità di raggiungere il Milan a quota 19 punti in classifica in caso di vittoria.