Ilfattoquotidiano.it - Davis, Sinner e la promessa fatta a Berrettini un anno fa. Il romano: “Gliene ne sono grato, anche per quello che ha fatto fuori dal campo”

Matteoe Jannikla coppia del momento. Grazie (soprattutto) alle loro gesta, l’Italia del tennis è campione del mondo, ha vinto la seconda Coppaconsecutiva, ma questa per ile per l’altoatesino ha un sapore speciale. L’scorso, sempre a Malaga, “The Hammer” poté solo vedere i compagni giocare e vincere: il suo supporto fu importante per la squadra, partecipò alle celebrazioni, ma non riuscì a godersela appieno in quanto infortunato. Era lì con tutti gli azzurri, ma dietro le quinte. Undopo,ancora sul palco come vincitori, ma questa volta è differente. È la realizzazione di unachea novembre 2023: “L’prossimo la vinciamo insieme“.“No, no. avevo detto che prima o poi l’avremmo vinto insieme. Poi abbiamo deciso di farlo subito”, ammette un sorridenteai microfoni di Super Tennis nell’intervista insieme a