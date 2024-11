Gaeta.it - Convegno “Questo non è amore” a Latina: lotta alla violenza contro le donne nella scuola

La mattinata del 25 novembre, l'Istituto d'Istruzione Superiore S. Benedetto – Einaudi – Mattei di Latina ha ospitato il convegno "Questo non è amore", un evento importante che segna la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'incontro, organizzato in collaborazione con la Questura di Latina, si è svolto nell'Aula Magna della scuola, mettendo al centro del dibattito la violenza di genere e la sensibilizzazione sul tema.

Obiettivi dell'iniziativa
L'obiettivo principale del convegno è quello di promuovere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza, coinvolgendo gli studenti e l'intera comunità scolastica in un'azione educativa che spera di radicare principi positivi nelle nuove generazioni. I promotori dell'iniziativa hanno fatto notare quanto la violenza sia un fenomeno complesso e radicato nella società, e hanno sottolineato l'importanza di un impegno collettivo per affrontarlo.