Cerveteri Women conquista il secondo posto in classifica dopo la vittoria sul Grifone

Facebook WhatsAppTwitter Ilchiude il proprio cammino prima della pausa nel modo migliore possibile, con un’importantecontro il, che permette alla squadra di salire solitaria alin. Nella freddezza del Campo Enrico Galli, le etrusche hanno trovato la spinta necessaria grazie a due reti, una per tempo, realizzate da Giulia Perigli e Aurora Badini, che portano il bottino della squadra a undici punti in campionato. Una prova di carattere che ha dimostrato come anche in assenza di molte giocatrici chiave, il team possa contare su una forte unità.Unafondamentale per ilNella sesta giornata di campionato,è arrivata al match con diverse assenze significative, tra cui Asia Fontana, Roberta Conti, Myriam Maracchioni, Rajssa Cruciani e Viktoria Paperini Selivanava.