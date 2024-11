361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 24 novembre 2024

Bene lo speciale di Canale 5Nella serata di ieri, domenica 24, su Rai Uno, Purché finisca bene – Una villa per due ottiene 2.002.000 spettatori pari all'11.57% di share.Su Canale5 Ennio Doris – C'è anche domani conquista 2.404.000 spettatori con uno share del 13.97%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 817.000 spettatori (3.97%) e 9-1-1: Lone Star 911.000 spettatori (4.71%). Su Italia1 Le Iene si ferma a 1.391.000 spettatori con l'11.24% (presentazione a 1.494.000 e il 7.29%).In onda su Rai Tre, preceduto da Report Lab (1.028.000 – 5.04%) e la presentazione (1.308.000 – 6.32%), Report porta a casa 1.481.000 spettatori pari al 7.91% (Plus a 964.000 e il 6.34%).Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4.92%).