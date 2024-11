.com - Area Sanremo 2024, i dieci vincitori, uno di loro andrà all’Ariston

Concluse le selezioni dicon la proclamazione dei, di fronte alla commissione guidata da Carlo Conti, uno dia febbraioConcluse le selezioni dicon la proclamazione dei, di fronte alla commissione guidata da Carlo Conti, uno dia febbraio. Due che si uniranno ai finalisti diGiovani. Inomi saranno svelati solo al termine della gara parallela dei giovani, in onda il martedì in seconda serata su Rai 2. L’appuntamento conè fissato per il 18 dicembre, nella prima serata di Rai 1, durante Sarà, lo show in cui verranno scelti quattro artisti per la categoria Nuove Proposte del Festival di2025– IAlbe con FinalmenteCartapesta con LamponiCrytical con L’ultimo istanteDjomi con Il mio ultimo pregioEtra con Spazio (tra le dita)Hanami con Luci spenteKimono (Sofia Tornambene) con Fuori tempoLøvinne con IcebergMaria Tomba con Goodbye (Voglio Good vibes)Sofia Sole con Briciole