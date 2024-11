Metropolitanmagazine.it - Anna Lou Castoldi è fidanzata con Nikita Perotti? Il flirt, il bacio: chi è il maestro di Ballando

Si sarebbero innamorati dietro le quinte dicon le stelleLou. A svelarlo, a sorpresa, è stata la tribuna del popolo Rossella Erra che, nel corso della puntata del talent show di Rai1 in onda sabato 16 novembre, ha rivelato che i due si sarebbero avvicinati sotto il profilo romantico. Già la clip trasmessa prima della loro esibizione sul palco aveva rivelato che il loro rapporto stava cambiando. “Che cavolo volete sapere? Non c’è un’etichetta. C’è un’amicizia, poi l’amicizia può evolversi”, aveva confermato imbarazzataLou qualche minuto prima dell’esibizione in diretta.Louha rivelato di stare frequentandoanche lontano dagli studi di: “Lui sembra elegante, tutto pettinato e preciso. In realtà, l’altro giorno, alle 5 del mattino stavasotto cassa a una mia serata tecno”.