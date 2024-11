Bergamonews.it - Spettacoli, musica e camminate: gli eventi contro la violenza sulle donne in Bergamasca

Sono numerose le iniziative organizzate inin occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellaleche ricorre ogni anno il 25 novembre. Fra gliin programma spiccanoe letture teatrali, concerti e.Ecco gli appuntamenti.BERGAMODomenica 24 novembreFESTIVAL“Linea” con lelaDASTE via Daste e Spalenga 15, Bergamo13:00 • brunch & blues17:00 • saluti istituzionali17:30 • performance teatrale SONO IO18:00 • aperitivo19:00 • documentario SCOSSE + Q&Aa cura di Generazione FAh. 19:45 • CORSO DI UNA SERATADifesa personaleSala 5 – Donizetti, largo Guglielmo Röntgen 3, Bergamoa cura di FABI Bergamo; AVIS Comunale di Bergamo; Raggruppamento di Bergamo del Gruppo Donatori di Sangue di Intesa Sanpaolo; Federazione Italiana Krav Maga la Shimesu Karate-Do ShotokanLunedì 25 novembreh 18:00 • MOSTRAFotografia e arteQuarenghicinquanta, via Giacomo Quarenghi 50, Bergamo la mostra rimarrà aperta fino 08.