Ilgiorno.it - Segrate, incidente sulla Cassanese: quattro feriti, uno è in gravi condizioni

(Milano) - Gravestradale sabato sera poco prima delle 23all'incrocio con via di Vittorio.- 23-11-2024 - VIAANGOLO VIA DI VITTORIO -STRADALE - DONNA TRASPORTATA IN CODICE ROSSO IN OSPEDALE - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto su una delle quali viaggiavanogiovani fra i 17 e i 20 anni e sull'altra due coppie di cinquantenni. L'impatto è stato violento tant'è che una delle due auto è andata parzialmente distrutta. Ciclista travolto e ucciso dal piratavia Emilia: maxi risarcimento da 480mila euro Sul posto sono rapidamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e diverse ambulanze e automediche.delle otto persone coinvolte sono state trasportate negli ospedali della zona.