Oasport.it - Rugby, una bella Italia lotta, spreca e cede alla Nuova Zelanda

Leggi su Oasport.it

Si è appena concluso l’ultimo test match autunnale dell’Ital, che a Torino affrontava la super armata degli All Blacks. E gli azzurri se la giocanopari con i tuttineri per 80 minuti, con un’ottima difesa, ma anche con troppe occasionite per provare a mettere a segno il colpaccio.Avvio ricco di errori da entrambi i lati e match che fatica a decollare, con gli azzurri che soffrono sia in touche sia in mischia chiusa. Ma anche i tuttineri faticano a risalire il campo e a uscire dai propri 22 metri, con la difesa azzurra molto aggressiva. Prova a spingere l’, ma continuano gli errori in una prima parte della partita dove l’fa di più, ma sbaglia anche di più. Al 10’ Ruzza strappa un ovale in difesa, calcio di Page-Relo e 50/22 che dà una touche offensiva agli azzurri.