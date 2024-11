Romania al voto destra in ascesa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.26 Insi vota per il primo turno delle presidenziali in un clima di tensione che potrebbe favorire George Simion, candidato di estremae leader del partito Aur. Secondo i sondaggi, Simion è stimato tra il 15 e il 19% e potrebbe sfidare al secondo turno l'attuale premier socialdemocratico Marcel Ciolacu, favorito con il 25%. Simion ha sfruttato la rabbia popolare causata dall'inflazione record e dalla povertà e usa toni mistici e cospiratori per guadagnare consensi.