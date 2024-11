Ilfogliettone.it - Parigi si aggiunge a Londra e Washington: autodifesa ucraina passa per i missili a lungo raggio

Prima gli Usa e la Gran Bretagna, e ora anche la Francia segnala a Kiev il permesso di utilizzare armi acontro obiettivi in territorio russo "per". A rafforzare una posizione già nota ma sempre più rilevante nel contesto del conflitto è stato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot in un'intervista concessa alla BBC, riaffermando il suo sostegno all'nella sua lotta contro l'aggressione russa, ribadendo la possibilità di utilizzare armi afornite daper colpire obiettivi russi, nel contesto della legittima. La dichiarazione di BarrotBarrot ha sottolineato che l'potrebbe ricorrere aforniti dalla Francia per neutralizzare obiettivi russi direttamente coinvolti nelle operazioni militari contro il suo territorio.