Oroscopo Dicembre | Scorpione

Leggi su .com

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre, Il mese è forse un po’ fastidiosetto? qualche acciacco, qualche inciampo, qualche mancato slancio? Niente paura, avete tutti gli strumenti per gestire le situazioni più stressanti. La prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) continua a risentire del transito di Marte; siete stanchi lo so, vorreste nascondervi, ma ricordate che Marte è il vostro governatore, avete tutti gli strumenti per combattere, usateli. La seconda decade (dall’11° al 20° grado del segno) con Saturno a favore ha imparato che la disciplina può essere la chiave del successo, però non esagerate col perfezionismo. Per la terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) Nettuno in congiunzione regala un Natale un po’ alcolico, non esagerate coi brindisi!L'articoloproviene da Life&People Magazine.