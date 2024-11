Quotidiano.net - Nosotras contro le discriminazioni: "Combattiamo tutti gli stereotipi. Dobbiamo agire ogni giorno"

E’ nata nel 1998 dall’intra i bise le esigenze di donne italiane e native di condividere e costruire uno spazio al femminile in cui sentirsi accolte, ascoltate e tutelate. Oggiè uno spazio di formazione e socializzazione, un luogo dove far crescere relazioni e combattere l’isolamento e la solitudine della migrazione ma anche una palestra sociale dove allenarsi allo stare assieme. "Insieme siamo riuscite a supportare centinaia di donne e famiglie, più o meno giovani, con storie molto diverse e altamente complesse", sottolinea Isabella Mancini, presidente dionlus. Dal 2002ha iniziato il suo cammino a supporto delle donne vittime di violenza di genere. "In modo particolare ci occupiamo di contrasto, informazione e sensibilizzazione sulle mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati con attività di formazione rivolta agli stakeholder e supporto delle realtà delle comunità sui territori.