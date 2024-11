Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma: formazioni ufficiali

Leggi su Terzotemponapoli.com

Dopo la pausa per le Nazionali, è tornata la Serie A. La 13ma giornata del campionato di serie A continua oggi con cinque partite. Alle 18.00 scenderanno in campo. Laè rimasta imbattuta nelle due sfide dello scorso campionato contro il(2-0 all”Olimpico nel dicembre 2023 e 2-2 al Maradona lo scorso aprile), i giallorossi non registrano una striscia più lunga senza sconfitta contro i partenopei in Serie A dal periodo tra il 2015 e il 2016. Ilè rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro lain campionato (3V, 3N), l’ultimo successo fuori casa dei giallorossi contro i partenopei risale al 3 marzo 2018 (4-2 con Eusebio Di Francesco allenatore).Ledi(4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.