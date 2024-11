Sport.quotidiano.net - Napoli-Roma 1-0, decide l'ex Lukaku

, 24 novembre 2024 - Da una parte unobbligato a vincere per riprendersi la testa della classifica dopo le vittorie, tutte pesantissime, delle inseguitrici, e dall'altra unache confida nel Ranieri-ter per raddrizzare una stagione finora stregata. Due motivazioni fortissime, ma a prevalere è quella degli azzurri, che nel primo tempo prendono il predominio del gioco e nella ripresa lo capitalizzano con, l'ex di turno che si sblocca dopo aver rischiato grosso, proprio nella frazione iniziale, per una bruttissima entrata su Celik non sanzionata neanche con il giallo. La 'sliding doors' sorride al, così come lo fa la traversa che respinge l'incornata di Dovbyk in una delle poche occasioni di marca giallorossa, unita a una botta alle stelle di Baldanzi. Forse troppo poco per sperare di fermare la capolista da parte di una squadra il cui 'nuovo' ciclo riparte nel segno del vecchio: niente Hummels dall'inizio e, anzi, quando il tedesco entra, con tanto di passaggio alla difesa a tre, si fa anche anticipare da, e Dybala in panchina a causa dei problemi dei giorni scorsi.