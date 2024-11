Music Day | 43a edizione

Leggi su Funweek.it

Sabato 30 novembre presso l’Hotel Mercure Roma West (via Eroi di Cefalonia, 301) è in programma l’ultimadell’anno diDay (con ingresso gratuito) Fiera del disco di Roma, la più ricca, completa e importante manifestazione dedicata al collezionismo discografico eale, per questa volta ridotta di un giorno a causa del blocco del traffico in città domenica 1 dicembre. Nei 2.500 mq dell’area espositiva trovano posto oltre 50 espositori selezionati da tutta Italia con migliaia di vinili,cd, gadget, poster, riviste e memorabilia a disposizione del pubblico. Tanti motivi e occasioni per arricchire le proprie collezioni ma anche, visto il periodo, per trovare qualche regalo di Natale originale e significativo.Day Roma è un punto di riferimento assoluto nell’ambito del collezionismoale, frequentato ad ognida migliaia di appassionati, dove la cultura dellaa si esprime pienamente, anche attraverso incontri con autori e artisti, presentazioni di opere discografiche e letterarie, un focus sul mondo delle colonne sonore.