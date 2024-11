Formiche.net - Londra chiama la Nato. Più contributi per una difesa collettiva efficace

Arriva da, dal governo laburista, un’altra spinta agli alleatiper aumentare ialladell’alleanza. Il primo ministro Sir Keir Starmer ha avuto ieri un colloquio telefonico con Mark Rutte, da poche settimane segretario generale della, sottolineando che il suo governo, impegnella redazione della Strategic Defence Review, definirà in primavera il percorso per arrivare a spendere il 2,5% del prodotto interno lordo per la. La spesa per l’anno scorso è attesa al 2,33%.Al centro della telefonata c’è stata l’invasione russa dell’Ucraina, con la volontà di aiutare Kyiv a essere nella “posizione più forte possibile” in vista dell’inverno e le implicazioni del dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia. Il colloquio si è tenuto all’indomani del discorso alla nazione con cui il leader russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia si riserva il diritto di lanciare missili contro strutture militari in Paesi le cui armi sono utilizzate dall’Ucraina, in particolare Stati Uniti e Regno Unito.