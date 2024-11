Ilgiorno.it - L’impegno sociale. Il rifugio dei clochard il pit-stop per i neonati e l’aiuto al doposcuola

Leggi su Ilgiorno.it

dei cittadini è dedicato anche ad attività sociali, con patti di collaborazione destinati a prendersi cura di, ala persone diversamente abili, al sostegno ai senzatetto e a iniziative culturali e sportive. Anche la cura della natura trova una spiccata funzionenel caso dei 4 orti condivisi. La loro coltivazione e gestione è in mano ad associazioni e gruppi che li destinano ad attività sociali di vario genere. Quello di via Della Fortuna, curato dalla Società San Vincenzo De’ Paoli, è messo a disposizione delle famiglie con difficoltà economica, mentre quello di via Ravel, gestito dall’associazione Prader Willi, è utilizzato a uso didattico ed educativo. Anche l’orto condiviso di via Luca Della Robbia, tenuto dal gruppo “Le Coccinelle“, è aperto a visite guidate di cittadini e scuole, come quello di via Adda, curato dal Comitato Il Ciliegio, che organizza spesso eventi didattici e di aggregazione.