L’eccezione democratica ed economica di Taiwan

è un Paese indipendente e sovrano. Iesi amano la democrazia e la pace». Vincent Y.C. Tsai, ambasciatore diin Italia, è intervenuto nel corso de Linkiesta Festival, dialogando con Gianni Vernetti, che da tempo scrive e si occupa dell’isola contesa a soli 160 chilometri dalle coste della Cina.Un’«eccezione» diventata un avamposto democratico ed economico dell’Occidente di fronte alla dittatura cinese. In soli quarant’anni,è passato dall’essere un regime militare a democrazia. E da questa democrazia è nato lo sviluppo economico dell’isola, che poggia soprattutto sulla produzione tecnologica.L’ambasciatore Vincent Y.C. Tsai ha ricordato chedetiene il 90 per cento del mercato mondiale dei chip. «è il paradiso per lo shopping di prodotti tecnologici», ha detto.