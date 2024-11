Cultweb.it - La vera storia di Jean Purdy, pioniera della fecondazione in vitro che ha ispirato il biopic di Netflix Joy

è stata una figura silenziosa ma indispensabile nel campoin, un trattamento rivoluzionario per l’infertilità. Insieme al biologo Robert Edwards e al ginecologo Patrick Steptoe,ha trasformato la ricerca in una realtà, portando alla nascitaprima “bambina in provetta”, Louise Brown nel 1978. La sua figura, purtroppo spesso trascurata, ha guadagnato il meritato riconoscimento solo negli ultimi anni.Nel 1968, all’età di 23 anni,era “solo” una giovane infermiera che rispose a un annuncio per un posto da assistente di ricerca presso il laboratorio di fisiologia dell’Università di Cambridge. Qui iniziò la sua collaborazione con Robert Edwards, che stava studiando la possibilità di creare embrioni umani al di fuori del corpo. Questo progetto prese slancio con il coinvolgimento di Patrick Steptoe, il primo ad utilizzare la laparoscopia nel Regno Unito, una tecnica essenziale per raccogliere ovuli dalle ovaie.