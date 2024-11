Universalmovies.it - Incassi USA | Wicked vola oltre i 110 milioni al Box Office

Il weekend pre-Ringraziamento ha offertostraordinari al BoxUSA cone Il Gladiatore 2 che si sono divisi la posta in palio.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il botteghino americano che precede il sempre ricchissimo periodo del Ringraziamento è stato dominato da due film molto attesi dal pubblico. Aspettando Oceania 2 il prossimo weekend, in questo da poco passato sono stati il musical(parte 1) ed il kolossal Il Gladiatore 2, rispettivamente primo e secondo in classifica.Il musical della Universal ispirato al celebre spettacolo di Broadway ha raccolto nella tre giorni di cinema negli USA una cifra stimata di 114di dollari, di poco al di sotto delle stime pre-release (120). Statistiche alla mano, quello dirappresenta uno dei migliori esordi della storia del BoxUSA riguardo il genere musical, nonché uno dei migliori esordi dell’intero 2024.