Il ruolo delle azioni europee per ridurre la concentrazione del portafoglio

Se non è un segreto che lestatunitensi di recente sono state il principale fattore trainante del rendimento elevato dei mercati azionari globali, esiste un’alternativa per gli investitori che vogliono migliorare la diversificazione rispetto al mercato statunitense ampiamente concentrato e che temono che il peso degli Stati Uniti negli indici globali sia eccessivo rispetto a quanto desiderano. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prendere in considerazione lecome elemento di diversificazione. È quanto sostiene Niall Gallagher, Investment Director, Azionario Europa di GAM nella sua analisL’egemonia Usa“Il predominio del mercato americano è tale che i portafogli azionari globali sono sempre più concentrati sullestatunitensi. Le aziende americane oggi rappresentano ben il 71,8%1 dell’indice MSCI World (al 30 settembre 2024).