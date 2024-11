Quotidiano.net - Il Made in Italy della nautica all’esame dei grandi saloni

di Paolo Galliani L’ottimismo è un decoro mentale. Traccia la mappa narrativa delle persone che hanno questo dono. E pare quasi naturale riscontrarlo in chi, da 15 anni, ricopre il ruolo di direttore generale di Confindustria, ovvero di ’io narrante’ di una delle realtà più ’positive thinking’ del diportismo tricolore e delin. Un imprinting che è la firma di Marina Stella nella stagione autunnale che segue il Salone di Genova, momento apicale per trovare un equilibrio tra il ’cosa siamo’ e il ’cosa saremo’, cercando la sintesi tra inumeri di un comparto in ottima salute e il bisogno di strappare a Palazzo Chigi un sistema di disposizioni che non mortifichino l’enorme potenziale dell’economia del mare. Timing perfetto. Del resto, proprio il tempo sembra confortare l’associazione di categoria che tiene insieme oltre 400 società dell penisola impegnate nella cantieristica, nella componentistica e nell’accessoristica.