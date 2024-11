Oasport.it - Hockey pista: Lodi e Trissino insieme in testa alla Serie A1

L’ottava giornata della stagione regolare dellaA1 2024-2025 disuè andata ufficialmente in archivio. Fra gol ed emozioni, ecco come sono andate le cose.Vittoria larga del, per 4-1, sul Montebello: un’affermazione che consente ai lombardi di andare inclassifica,al, capace nel posticipo – dopo il 5-2 rifilato al Liceo nell’esordio della Champions League – di battere largamente, con lo score di 8-0, il Valdagno.Poi tanti pareggi: l’1-1 fra Giovinazzo e Monza, il 3-3 fra Forte dei Marmi e Sarzana, che hai toscani costa punti pesanti, e il 2-2 fra Novara e Viareggio, materializzatosi tutto nel finale di gara.Infine da registrare vi sono il 6-3 del Grosseto sul Sandrigo e l’1-2 in trasferta del Follonica nella tana del Bassano. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata.