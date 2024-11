.com - Eccellenza / Maceratese di nuovo al comando

Perde il Chiesanuova in casa del K Sport Montecchio. Vincono Urbania e Tolentino. Si rilancia l’Urbino. Pari del Fabriano Cerreto ospite dell’Alma FanoVALLESINA, 24 novembre 2024 – Giornata numero 12 per niente affatto interlocutoria con la rata che batte l’Osimana e sfrutta la sconfitta del Chiesanuova per ritornare sola al. K Sport-Chiesanuova 1-0K SPORT MONTECCHIO – Cerretani, Di Pollina, Baruffi, Dominici, Nobili, Carta, Peroni, Torelli, Barattini, Magnanelli, Gurini All. MagiCHIESANUOVA – Ajradinoski, Tempestilli, Carnevali, Russo, Canavessio, Monaco, Bambozzi, Tanoni, Sbarbati, Mongiello, Persiani All.MobiliARBITRO – Messina di CastellammareRETE – GuriniAlma Fano-Fabriano Cerreto 1-1ALMA FANO: Tomassino, Somma, Dagba, Sene, Saponaro, Malshi, Del Moro, Rastelletti, Cheke-Yacouba, Fofana.