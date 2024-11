Metropolitanmagazine.it - Dior Gold House: l’eleganza parigina approda a Bangkok tra lusso, arte e alta cucina

si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento delglobale: il, una straordinaria concept store firmata dalla celebre maison francese. Questo spazio, che unisce moda,e gastronomia, aprirà ufficialmente le sue porte l’8 dicembre 2024 in un esclusivo giardino situato al 1029 di Ploenchit Road, nel cuore della città.Che cos’è la?L’estetica delrichiama il design iconico della storica sededella maison, situata al 30 di Avenue Montaigne. La struttura temporanea, progettata per restare operativa per due anni, evolve con le stagioni e le collezioni firmate da Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, direttori creativi rispettivamente delle linee femminili e maschili.dimostra ancora una volta la sua capacità di fondere tradizione e modernità, seguendo l’esempio del pop-up store di Seoul aperto nel 2022.