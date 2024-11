Lanazione.it - Codice rosa, dati sconvolgenti. In dieci mesi 125 casi in Lucchesia

Domani sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’Azienda Usl Toscana nord ovest la ricorderà con diverse iniziative, ma l’impegno del proprio personale per far emergere il fenomeno, più diffuso di quanto si pensi, è quotidiano e si manifesta nei numeri di attività del, il percorso di accesso al Sistema sanitario regionale, in particolare ai pronto soccorso e ai consultori, riservato a tutte le persone vittime di violenza, donne, bambini e persone discriminate. Iraccontano che nei primidel 2024, cioè fino al 31 ottobre, sono state 591 le persone che hanno avuto accesso alattraverso i pronto soccorso dell’Asl Toscana nord ovest, di cui 442 donne, ovvero il 75% dei. Nella provincia di Lucca gli accessisono stati 220 (125 in: 105 al pronto soccorso di Lucca e 20 a quello di Castelnuovo; 95 in Versilia).