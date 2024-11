Ilrestodelcarlino.it - Cattolica sogna il Trc: "Ora c’è un piano"

La Reginacon il Metromare e lo fa in grande, riaccendendo le speranze della zona di Rimini Sud, e portando con sé anche le ambizioni turistiche della Valconca. La sindaca Franca Foronchi ora fissa l’obiettivo: "Entro metà gennaio presenteremo il progetto – dice la prima cittadina –. Negli ultimi mesi ci siamo incontrati più volte con i tecnici e con i Comuni di Misano e Riccione. Ci siamo, siamo pronti a definire ilconcretamente. Vogliamo fortemente che sia realizzato il tratto da Riccione a. Le aree individuate sono quelle già note, e tutto è seguito dalla società Pmr, proprietaria delle reti, che avrà poi il ruolo fondamentale di presentare a sua volta il progetto al Ministero della Mobilità e dei Trasporti. Siamo molto fiduciosi". La sindaca fissa il bersaglio grosso: "Per noi è un’opportunità importante – continua – prima di tutto perché ci unirà velocemente con le altre città costiere e con la Fiera di Rimini, in chiave di turismo congressuale.