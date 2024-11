Ilrestodelcarlino.it - Booming torna alla storia. La GenZ a Palazzo Isolani

Contemporary Art Show cambia casa. Lascia Dumbo e arriva a, in via Santo Stefano, dal 6 al 9 febbraio, in concomitanza con Arte Fiera. Dall’ex scalo ferroviario riconvertito a spazio per le arti in via Casarini agli ottocento metri quadrati del piano terra di, radicato nel diciottesimo secolo e con le sale settecentesche riccamente affrescate da Francesco Stagno e da Giuseppe Valliani, per la quadratura, e da Giuseppe e Antonio Rolli ai quali si attribuiscono gli affreschi della sala decorata con il Trionfo di Felsina e della Casa. Qualcuno potrebbe stupirsi, ma certamente non la fondatrice diSimona Gavioli, che nel 2020 lanciò la kermesse con un passato in SetUp, fiera indipendente e innovativa nata all’Autostazione delle corriere nel 2013 e poi traslocata avicini in via San Felice, dedicata agli artisti emergenti che per 7 anni fu protagonista della settimana dell’arte bolognese.