Basket Serie B Interregionale Senigallia torna a vincere a Roseto

Battuta dopo un supplementare la squadra locale 84-81, positivo esordio di Clementi, 24 Novembre 2024 – Splendida vittoria della Goldengasche nell’undicesima giornata diriscatta la debacle interna contro Matelica ed espugna con pieno merito84-81.Esordio migliore per il neoacquisto William Clementi, 13 punti, non poteva esserci.Serve un supplementare per violare il parquet abruzzese ma la Goldengas lo fa senza rubare nulla dopo aver condotto praticamente per tutta la partita.Dominato il primo quarto,conduce ancora all’intervallo lungo 41-35, allungando al +18 nel terzo sul 66-48.I biancorossi, con rotazioni corte, crollano negli ultimi 5 minuti e si fanno recuperare tutto ma il tiro della vittoria a fil di sirena di Bini si spegne sul ferro e si va al supplementare.