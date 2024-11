Ilrestodelcarlino.it - Auto a fuoco, paura sulla tangenziale di Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 novembre 2024 - Attimi dinel pomeriggio di oggi, domenica 24 novembre,diper un’. Poco dopo le 18 si sono alzate le fiamme da una vettura all’altezza dell’uscita 5 in direzione Casalecchio. A quell’ora il traffico, già congestionato, si è come paralizzato. Il conducente dell’, che probabilmente ha riscontrato un problema, è riuscito a uscire e a mettere a distanza di sicurezza il triangolo di pericolo in attesa dell’arrivo di vigili dele forza pubblica per gestire il traffico.