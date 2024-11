Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano: cronaca dell’arresto e della scarcerazione

La vicenda giudiziaria diha catalizzato l’attenzione mediatica. Arrestato nella notte di giovedì con l’accusa di stalking ai danni di Sophie Codegoni, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la suaentro 24 ore, revocando l’ordinanza di custodia cautelare. L’intera vicenda ha sollevato domande sulla gestione delle prove e sulla loro interpretazione in un caso mediaticamente così rilevante.L’arresto: cosa è successo?è stato fermato dopo una denuncia di Sophie Codegoni, che ha dichiarato di essere vittima di comportamenti oppressivi e intimidatori. Secondo le accuse, l’ex compagno avrebbe inviato numerosi messaggi, insistendo per incontrarla, generando uno stato di disagio e paura. La polizia, intervenuta in seguito alla denuncia, ha eseguito l’arresto nella notte.