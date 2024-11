Quifinanza.it - Alcol test, come contestarlo ed evitare sanzioni per guida in stato d’ebbrezza

Le notizie di cronaca frequentemente trattano di incidenti stradali causati da imprudenza, distrazione o consumo di. Bere prima di mettersi allaè sconsigliato e, negli anni, non sono mancate campagne ad hoc, con cui le istituzioni hanno raccomandato diil volante dopo essersi concessi qualche bicchiere di birra, vodka o altra bevanda potenzialmente pericolosa.L’etilometro, ossia lo strumento di misurazione utilizzato per individuare la concentrazione dell’nel sangue, permette di appurare se chi ha provocato un incidente aveva in precedenza assunto una sostanzaica. Questo non vuol dire che un automobilista non possa conare la correttezza dei risultati delle analisi, condotte tramite l’apparecchio.Recentemente la Corte di Cassazione – con la sentenza n.