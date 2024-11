Napolipiu.com - “Again”: Napoli-Roma, lo stadio Maradona avrà due tifosi in più

L’inedito di Pino risuonerà per la prima volta nell’impianto alla vigilia dell’anniversario di Diego. Altri 50mila cuori per gli azzurri.Ilsi prepara a una domenica che va oltre il calcio giocato. Ilsarà ancora una volta sold out, ma questa volta ci saranno due presenze speciali a vegliare sui 50mila di Fuorigrotta: la voce di Pino Daniele e il ricordo di Diego.Per la prima volta risuonerà “”, brano inedito registrato nel 2009 dal grande artista napoletano: tre minuti di voce e chitarra che si preannunciano carichi di emozioni, proprio alla vigilia del quarto anniversario della scomparsa del Pibe de Oro.Nemmeno l’orario vespertino (fischio d’inizio alle 18) e lo sciopero dei trasporti hanno fermato la passione deiazzurri. Il club ha invitato il pubblico ad anticipare l’arrivo allo, con i tornelli che apriranno alle 15:30 per accogliere la marea azzurra.