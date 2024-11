Ilfattoquotidiano.it - 126 pagine di accordo e 28 riferimenti alla pace: cosa prevede il contratto “moro” che unisce Spd, Cdu e Bsw in Turingia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Centoventiseidiin cui la parola “” ricorre 28 volte. E’ questa la base della inedita coalizione nata intra BSW, CDU e SPD, detta “coalizione mora” dai colori distintivi dei partiti. Mentre la Presidente del Parlamento Ue Metsola invita la Germania a dare a Kiev i missili Taurus, nell’intesa di governo insi impone il pacifismo portato avanti dal BSW di Sahra Wagenknecht in cui si esprime un desiderio comune di “un’iniziativa diplomatica per porre fineguerra iniziata dRussia contro l’Ucraina”. E ancora: “Siamo critici allo stazionamento ed impiego di missili a medio raggio senza voce in capitolo della Germania”. Formulazioni trattate con CDU e SPD nel Land pur essendo temi di competenza esclusiva del governo nazionale e di accordi Nato. Per il neo-Governatore in pectore Mario Voigt (CDU), del resto, non più che un richiamo all’esercizio del controllo Parlamentare e per Georg Maier (SPD), che appoggia gli aiuti all’Ucraina, prive di altro effetto.