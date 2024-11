Oasport.it - Tutte le finali giocate dall’Italia in Coppa Davis: due di fila per la terza volta

Leggi su Oasport.it

E sono nove. La squadra italiana di tennis ha portato a questo numero le presenze nelledell’ambita, competizione dal significato storico nella pratica con racchetta e pallina. Dopo il raggiungimento dell’atto conclusivo l’anno scorso a Malaga, con Jannik Sinner mattatore, si è replicato quest’anno e anche in questa circostanza il n.1 del mondo ha fatto la sua parte.Un bis, in termini didisputate in, che non è il primo, ricordando quanto accaduto nelle due stagioni del 1960 e del 1961 e del 1979 e del 1980. Il bilancio complessivo è attualmente di 2 vittorie e 6 sconfitte finora. Domani, contro l’Olanda, si andrà a caccia dellaaffermazione e della seconda consecutiva, cosa mai accaduta nella storia del tennis italiano.L’Italia prese parte per la primaa questa competizione nel lontanissimo 1922, quando il torneo si chiamava ancora International Lawn Tennis Challenge e veniva giocato con una formula diversa: quattordici nazioni affrontavano un tabellone di qualificazione e la vincente sfidava i campioni in carica nel “Challenge Round”.