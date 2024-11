Dilei.it - Tutte le donne famose, vittime di violenza nel 2024

Una donna su 3 è vittima di. Sono quasi 7 milioni letra i 16 e i 70 anni che hanno subito una qualche forma difisica o sessuale nel corso della propria vita (pari al 31,5% della popolazione femminile italiana). Le violenze più gravi sono compiute da partner o ex partner, autore del 13,6% di atti dicontro le. È un fenomeno universale, che non fa differenze di classe, ceto o fama. E tra coloro che sono statedi maltrattamenti, vi sono anche alcunemolto.Sophie Codegoni, arrestato il compagno Alessandro BascianoSophie Codegoni e Alessandro Basciano si conoscono al Grande Fratello Vip, si innamorano e mettono al mondo la piccola Matilda. Da allora, la vita di Sophie, modella e influencer, si è tramutata in un inferno. Basciano era geloso, aggressivo e possessivo.