Ilfattoquotidiano.it - Turismo di massa, l’ex sindaca di Barcellona Colau: “Così abbiamo imposto le regole a Airbnb. Servono limiti o le nostre città si svuoteranno”

Cresciuta in un quartiere popolare e nata politicamente insieme ai movimenti per la casa di, Adaha amministrato la suadal 2015 al 2023 e oggi con Barcelona en comú è un punto di riferimento per chi vuole regolamentare le locazioni turistiche e contrastare gli eccessi del sovraffollamento turistico.“Questa globalizzazione deldiva gestita a livello pubblico e nell’interesse generale – racconta al Fatto a margine della sua partecipazione al Social Forum dell’Abitare di Genova – Visto che le grandi piattaforme non intendevano responsabilizzarsi sull’impatto che le locazioni turistiche avevano sul centro storico, in questi anniindividuato 6.000 locazioni irregolari, multato per un milione di euroe fatto rete con altre grandi mete turistiche a livello europeo per regolare un mercato che rischiava di svuotare i centri storici aumentando i canoni d’affitto a causa del dilagare delle locazioni brevi”.