Truffa un'anziana, via gioielli e 4mila euro: "Io una pulce, indagate per trovare l'ape regina"

San Pellegrino Terme. È finito in carcere M.F., il 52enne che giovedì 21 novembre hatoa San Pellegrino Terme, portandole via. La nota tecnica utilizzata è quella del finto incidente del figlio.La donna, 78 anni, ha ricevuto una telefonata da un sedicente avvocato, il quale la informava che suo figlio aveva provocato un incidente e che ora servivano 8.900per alcuni verbali. L’anziana si è spaventata e ha detto di non avere con sé tutti quei soldi, ma l’uomo dall’altro capo del telefono l’ha rassicurata: “Signora, le anticipo io 1700, poi passerà mio nipote a casa sua a prendere il denaro e i suoi, che potrà poi recuperare alla stazione dei carabinieri”.Poi il finto avvocato si è fatto lasciare il numero di cellulare della donna e un suo complice l’ha chiamata fingendosi un carabiniere e confermando il racconto e le istruzioni per la consegna del denaro.