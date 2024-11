Teatro San Carlo | al via la stagione sinfonica con Dan Ettinger

Leggi su Ildenaro.it

La2024/2025 delSandi Napoli inaugura domenica prossima nel segno del pieno Romanticismo: l’apertura è affidata al direttore musicale Dan, che sarà sul podio alla guida dell’Orchestra del Lirico napoletano con due delle sue ‘prime parti’ in qualità di solisti: Gabriele Pieranunzi al violino e Pierluigi Sanarica al violoncello. È un programma che guarda alle più originali innovazioni del periodo romantico. In apertura, la Sinfonia n. 4 in re minore, op. 120 di Robert Schumann e, a seguire, il Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra in la minore, op. 102 di Johannes Brahms. È nel pieno del cosiddetto “anno sinfonico” Robert Schumann quando, nell’estate del 1841, si dedica alla composizione di un’opera che conoscerà esecuzione pubblica in quello stesso anno.