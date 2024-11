Ilgiorno.it - Stefania Camela, morta dopo la rinoplastica: “Nessuna colpa medica”. La famiglia si ribella al pm

Milano. 23 novembre 2024 – Per la Procura di Milano non ci furono responsabilità da parte del personale sanitario nella morte di, 47enne di San Benedetto del Tronto che un anno fa era venuta a Milano per sottoporsi a Il pm Luca Poniz ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio colposo a carico dei due indagati, l’anestesista e l’otorino che eseguì l’operazione nella clinica privata Blumardi Milano. Archiviazione alla quale si oppongono i familiari della donnadue giornila rinosettoplastica a causa di un’embolia che, assistiti dagli avvocati Carolina Lenzi e Ioana Cisman, hanno presentato un’istanza al gip chiedendo di disporre nuovi accertamenti e fare chiarezza sulle cause della morte. Dipendente del Comune marchigiano,si era sottoposta a una rinosettoplastica, un intervento al setto nasale e ai turbinati per migliorare la respirazione, perché aveva subito danni al naso a causa di un incidente stradale accaduto quando aveva 10 anni.