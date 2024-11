Ilrestodelcarlino.it - "Sono guarita!". Laura Pausini canterà

state ore di trepidazione per il concerto diin programma questa sera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (ore 21), dopo la cancellazione dello show di Livorno dell’altra sera per una brutta influenza occorsa alla cantante di Solarolo. Ma nella giornata di ieri è arrivata la notizia tanto attesa dai fan. "! Ci vediamo a Pesaro domani sera". E’ così cheha rassicurato i fan dopo il post dove annunciava invece il rinvio del concerto di Livorno. Stop dovuto a qualche linea di febbre e ad un generale stato influenzale dell’artista. Certo forse l’artista non sarà al massimo della forma, ma la sua proverbiale caparbietà "odio rinviare le date" e le sue doti di grande professionalità faranno in modo che il concerto (ben due ore e mezzo di musica), accontenti i tanti spettatori che arriveranno alla Vitrifrigo Arena da tutto il centro Italia.